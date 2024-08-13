جامعة دمنهور تواصل إطلاق أفواجها الطلابية للمشاركة في فعاليات مهرجان "العالم علمين"

واصلت جامعة دمنهور برعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد عشري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



إطلاق وفودها الطلابية للمشاركة في فعاليات مهرجان "العالم علمين" المقام في مدينة العلمين الجديدة، حيث ضم الوفد ٥٠ طالبا من مختلف كليات جامعة دمنهور بإشراف كل من هادي صفار - مدير إدارة المعسكرات، وكريم عامر، ومحمود العبد، ورضا الخولي.



تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك الموسيقى والفنون الجميلة ومعرض للفنون التشكيلية، وكرة القدم الخماسية، كما استمتع الطلاب بشاطئ العلمين أعقبه حضور حفل ترفيهي بالمسرح الروماني بالعلمين الجديدة، ثم جولة حرة للطلاب في مدينة العلمين.



من جانبه أكد الدكتور ماجد شعلة على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، وحرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات لدورها في دعم وبناء شخصياتهم وتنمية درجة الوعي لديهم، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تذليل جميع الإجراءات وتسخير كافة الامكانات للوفد المشارك لكي يظهر بالمظهر المشرف.

وأعرب طلاب جامعة دمنهور عن سعادتهم البالغة للمشاركة في مهرجان "العالم علمين" مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعزز لديهم قيم الانتماء والوعي بأهمية التنمية المستدامة، ومعرفة حجم الإنجازات الغير مسبوقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ناصحين زملائهم بالمشاركة فى مثل هذه الفعاليات.



ويذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الشباب المصري بالتطورات التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة في بيئة تضاهي كبرى المدن العالمية، و كذا تشجيع الإبداع بين الشباب المصري وتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة، ويشهد المهرجان تنظيماً رائعاً ويوفر للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد نموذجاً للتنمية الحضرية الحديثة في مصر