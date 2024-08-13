جامعة أسوان توفر فرص عمل للخريجين بمشاركة 15 مؤسسة وشركة

أسوان- صلاح المسن

تسعى جامعة أسوان لتوفر فرص عمل وتدريب للخريجين والطلاب بمشاركة 15مؤسسة وشركة.

فى هذا الصدد،ن ظم اليوم، المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان، مناقشات المائدة المستديرة السابعة بعنوان (مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبه فى مختلف الوظائف المتاحة فى سوق العمل المحلى بمحافظة أسوان) وذلك بمشاركة أكثر من 15 مؤسسه وشركه بمحافظة أسوان، بقاعة مجلس الجامعه بصحاري.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور لؤى سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، وبحضور ممثلين عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومجموعة متنوعة من أصحاب ورواد الأعمال والشركات بمحافظة أسوان.

وقال الدكتور لوى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فى "تصريحات صحفية"، أن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان، له دور كبير فى عمل شراكات مع الفاعلين بسوق العمل بأسوان، وأن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان وقع مذكرات تعاون مع شركة ومؤسسة تستهدف اتاحة فرص تدريب عملى لطلاب وخريجى الجامعه فى مقرات الشركة المختلفه فى اكثر من قطاع واستهداف تعيين المتميزين منهم بالشركة لإتاحة تدريبات عمليه لطلاب وخريجى الجامعه الراغبين فى العمل فى هذا المجال مما يتيح فرص لخلق فرص عمل لخريجى الجامعة وتناولت مناقشات المائدة المستديرة السابعة لأصحاب الأعمال عن دور التعليم الجامعي.

وأكد رئيس جامعة أسوان، على أهمية الدور الذى يؤديه المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان لبناء القدرات للطلاب والخريجين مع تقديم الخدمات التى يتطلبها المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة بالمدينة والعمل على إعداد الخريجين لاكتساب المهارات التى يطلبها سوق العمل.

وأشار الدكتور لؤى سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، إلى أهمية المشاركه والتعاون ما بين جامعة أسوان والمؤسسات المختلفة سواء الحكومية وكذلك الدولية بالمحافظة والعاملين بالقطاعات المختلفة.

وأوضحت ليلى رمضان نائب مدير مركز التطوير المهنى، بأن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان قام بتوفير أكثر من 1276 فرصة عمل وتدريب عملى بالشركات والمصانع فى العديد من القطاعات والتخصصات المختلفه، وتقديم خريجين على قدر عالى من الكفاءه والمهاره المطلوبه لسوق العمل.