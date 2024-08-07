اليوم السابع
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لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد مركز تدريب جامعة أسوان

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:26 م
لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد مركز تدريب جامعة أسوان جانب من الجولة
أسوان- صلاح المسن

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قامت لجنة إعادة وتجديد اعتماد مركز التدريب بالجامعات المصرية التابعة للوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية اليوم ، بزيارة مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة أسوان .
 
وكان في استقبال الزيارة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة اسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أشرف إمام عبد الرضي المدير التنفيذي لمركز التدريب بجامعة أسوان،وبحضور تامر عاطف حسين  نائب مدير مركز التدريب بالجامعة والعاملين بوحدة التدريب جامعة أسوان بينما ضمت اللجنة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات والوفد المرافق له.
 
حيث تفقدت اللجنة مقر مركز التدريب بجامعة اسوان وقاعات التدريب والاختبار بالمركز وباشرت اللجنة مهامها المتضمنة مراجعة معايير اعادة إعتماد المركز لمدة 3 سنوات .
 
الجدير بالذكر ان اللجنة التقت بالدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة اسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور محمد عيد محمد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة اسوان للوقوف على مدي دور وأهمية شهادة أساسيات التحول الرقمي وفوائدها لطلاب الدراسات العليا بالجامعة،كما اجتمعت اللجنة مع فريق العمل بالمركز متضمنا الإداريين ومنسقي التدريب والمدربين في إطار تطبيق معايير الجودة بالمركز .






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