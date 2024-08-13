"تموين جنوب سيناء" تحرر 25 محضرا فى حملة مكبرة بمدينة رأس سدر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة رأس سدر لضبط الأسعار تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، حيث كلف المهندس إبراهيم الحارون مدير مديرية التموين إدارة تموين سدر بتكثيف الحملات بالمدينة لضبط الأسعار والتاكد من جودة ما يقدم وصلاحيته وعلى مدار حملتى اليوم بالسوق القديم وسوق أبو صويره.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر ما بين محضرين لمخبزين لإنتاجهما خبز غير مطابق للمواصفات وبيع بأزيد من الاسعار المقرره وعدم حمل شهادات صحيه وعدم الاعلان عن الاسعار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ومن جانبه شدد ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء على استمرار حملات التموينية على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.