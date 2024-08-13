بينها كوكايين.. ضبط مخدرات بقيمة 6.8 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) ، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون ، وبحوزته (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش).و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الكوكايين – طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى"). تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,8 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.