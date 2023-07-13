ما هي حمى الضنك؟ تعرف على الأعراض والأسباب

كتبت فاطمة خليل

ما هي أعراض حمى الضنك؟ إذا كنت مصابًا بحمى الضنك ، فقد تعاني من: عدوى حمى الضنك هى مرض له أعراض تشبه حالة الأنفلونزا السيئة وسببها فيروس ينقله البعوض الذى يتواجد بشكل رئيسي في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، بحسب موقع "هيلث دايركت".إذا كنت مصابًا بحمى الضنك ، فقد تعاني من:

حمى مفاجئة

صداع - ألم خلف عينيك

قشعريرة

تورم الغدد

آلام العضلات والمفاصل

الشعور بالتعب

ألم في البطن

قئ وغثيان

طفح جلدي أحمر خافت

يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة أو سيئة للغاية.

تظهر الأعراض عادة ما بين 3 و 14 يومًا بعد لدغة البعوضة. عادة ما تستمر الحمى لمدة 6 أيام.

يتعافى معظم المصابين بحمى الضنك في غضون أسبوع تقريبًا. في بعض الأحيان ، تكون العدوى أكثر خطورة.



ما هي أعراض حمى الضنك الحادة؟ تعد حمى الضنك الشديدة (المعروفة أيضًا باسم حمى الضنك النزفية) نادرة ولكنها قد تؤدي إلى الوفاة. يمكن أن تبدأ أعراض حمى الضنك الشديدة من 3 إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض الأولى لحمى الضنك. يشعر الأشخاص المصابون بحمى الضنك الشديدة بتوعك شديد ولديهم أعراض إضافية مثل: تعد حمى الضنك الشديدة (المعروفة أيضًا باسم حمى الضنك النزفية) نادرة ولكنها قد تؤدي إلى الوفاة. يمكن أن تبدأ أعراض حمى الضنك الشديدة من 3 إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض الأولى لحمى الضنك.

ألم شديد في البطن

تنفس سريع

القيء المستمر

يتقيأ مع وجود دم فيه

نزيف اللثة

نزيف غير متوقع

الأرق

تحدث حمى الضنك النزفية في أغلب الأحيان عند الأطفال والشباب.

يزيد الحصول على أنواع مختلفة من حمى الضنك ، حتى بعد سنوات ، من خطر الإصابة بحمى الضنك الشديدة..



