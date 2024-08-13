الصحة العالمية تشيد بجهود "صدر المنصورة" فى مكافحة الدرن.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أشاد وفد من منظمة الصحة العالمية بجهود الفريق الطبي لمستشفى صدر المنصورة في مهام التسجيل الطبي، ومتابعة مرضى الدرن، والدرن المقاوم، فضلا عن الأداء المعملي في التشخيص، والمتابعة لحالات المرضى.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمستشفى صدر المنصورة، اليوم الثلاثاء؛ لتقييم برنامج مكافحة الدرن، والدرن المقاوم، وذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، والدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، والدكتورة هويدا قاسم، مدير معامل الدرن بوزارة الصحة، والدكتورة سماح فتحي، مدير إدارة الأمراض الصدرية، والدكتور محمد السعيد، مدير المستشفى.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي للخدمات المقدمة بالمستشفى، وإحصائيات العمل بقسم مكافحة الدرن، وكذلك إحصائيات العمل بمعمل الدرن خلال السنوات السابقة، كما تم استعراض إحصائيات علاج، وتشخيص الدرن، والدرن المقاوم على مستوى مستشفيات الصدر خلال الفترة الماضية.

وقام وفد منظمة الصحة العالمية الدكتورة صبابيره تحسين، خبيرة معامل الدرن، والدكتور هيلدار إلينار، خبير فى علاج الدرن المقاوم بجولة تفقدية على مختلف الأقسام بالمستشفى من قسم مكافحة الدرن، والصيدلية، والمعمل، ومراجعة ملفات المرضى، ومتابعة تنفيذ البرنامج القومي لمكافحة الدرن، والتأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج الدرن المقاوم، وكذلك انتظام الخدمات المعملية الخاصة بتشخيص المرضى، ومتابعتهم للتأكد من الاستجابة للعلاج.



جانب من الجولة التفقدية بمستشفى الصدر



جانب من اللقاء بمستشفى الصدر بالمنصورة