الصحة السورية: 65 إصابة ولا وفيات جراء الهزة الأرضية بشرق مدينة حماة

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الصحة السورية، أنه تم تسجيل 65 إصابة خفيفة إلى متوسطة، 3 منها بحاجة إلى عمل جراحى دون تسجيل أى حالة وفاة جراء الهزة الأرضية التى ضربت شرق مدينة حماة فى سوريا قبل منتصف ليل أمس.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان لها اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الإصابات الـ 65 ناجمة عن حالات هلع وتدافع وسقوط، مشيرة إلى أن مستشفى السلمية الوطني تعامل كذلك مع 67 حالة هلع.

وأكدت الوزارة أن جميع حالات الهلع والإصابات تلقت الخدمات الطبية اللازمة في المشافي أو أثناء النقل الآمن من خلال سيارات منظومة الإسعاف والطوارئ التي كانت بحالة استنفار وجاهزية فورية.

وفي وقت سابق أوضح مدير منطقة السلمية العميد خالد العمارين - في تصريح - أن الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي ليل أمس تسببت في تحطم زجاج نوافذ وتصدع بعض الأبنية ووقوع أضرار فيها.

بدوره، قال مدير مستشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم ، إنه تم إسعاف عشرات الأشخاص المصابين بجروح وكدمات إلى المستشفى، نتيجة تدافعهم بسرعة وسقوطهم على الأرض خلال خروجهم من منازلهم عند حدوث الهزة، إضافة إلى وجود عدد من المصابين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء ذلك، مشيراً إلى أنه تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة في الساعة الـ 11:56 قبل منتصف ليل أمس تبعها عدد من الهزات الارتدادية بشدة أضعف.