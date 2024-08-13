اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المركز السورى للزلازل: تسجيل 13 هزة شرق مدينة حماة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:33 ص
المركز السورى للزلازل: تسجيل 13 هزة شرق مدينة حماة مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)

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ذكر المركز السورى للزلازل أن محطات الرصد سجلت 13 هزة شرق مدينة حماة أكبرها كان بقدر 5.3 درجة على مقياس ريختر، بينما الهزات اللاحقة لها هى هزات ارتدادية أضعف قدراً.

وأضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، أن الهزة الرئيسية حدثت نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت.

وكان المركز السوري للزلازل ذكر سابقاً أنه نتيجة لتغير ملحوظ في الزلزالية ضمن نطاق يمتد من جنوب مدينة طرطوس إلى حماة، فإنه من المحتمل بنسبة 30% حدوث هزات شدتها بين 3 و5 درجات.










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