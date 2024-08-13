"التحقيقات الفيدرالى" يحقق بمزاعم تعرض حملة ترامب لاختراق اتصالاتها الداخلية

واشنطن (أ ش أ)

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى أنه يحقق فى مزاعم تعرض حملة المرشح الجمهورى دونالد ترامب لاختراق اتصالاتها الداخلية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مكتب التحقيقات الفيدرالي قوله "إنه يتعامل بجدية مع أي تهديدات تتعلق بالأمن السيبراني، خاصة تلك التي تستهدف العمليات السياسية في الولايات المتحدة".

وكان البيت الأبيض قد أدان أي "تدخل أجنبي" في الانتخابات الأمريكية يقود إلى تقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية.

يشار إلى أن ترامب كان قد نشر على منصته للتواصل الاجتماعي قبل أيام "إن مايكروسوفت أبلغت حملته بأنها تعرضت للاختراق".