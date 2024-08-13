اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب خلال مقابلة مع ماسك: الإدارة الأمريكية الحالية تسببت فى وصول التضخم لأعلى مستوياته

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 08:50 ص
ترامب خلال مقابلة مع ماسك: الإدارة الأمريكية الحالية تسببت فى وصول التضخم لأعلى مستوياته ترامب
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، إن الإدارة الأمريكية الحالية تسببت فى وصول التضخم لأعلى مستوياته فى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة (الحرة) الفضائية، اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء ترامب مع رجل الأعمال إيلون ماسك عبر منصة "اكس"، تناولت عددا من المسائل المحلية والدولية، وذلك بعد تأخرها لمدة 45 دقيقة بسبب هجوم إلكتروني، وفقا لما قاله ماسك.

وأشار ترامب إلى أنه وفقا للمعطيات والأحداث الجارية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأيضا في الشرق الأوسط، فإن العالم يتجه نحو حرب عالمية ثالثة، وإن الإدارة الأمريكية الحالية هي من سمح بذلك التدهور.

ورحب ترامب بفكرة انضمام ماسك إلى إدارته القادمة للمساعدة في خفض هدر الحكومة.

وكان ماسك الذي وصف نفسه بأنه "ديمقراطي معتدل" قد اقترح حتى وقت قريب، في عام 2022 أن ترامب أصبح كبيرا في السن ليكون رئيسا مرة أخرى ومع ذلك، أيد ماسك رسميا ترامب بعد يومين من محاولة اغتياله خلال شهر يوليو الماضي.

 







ترامب

ايلون ماسك

لقاء ترامب مع ايلون ماسك

امريكا

الانتخابات الامريكيه

انتخابات الرئاسه الامريكيه

انتخابات امريكا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة