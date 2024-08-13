ترامب خلال مقابلة مع ماسك: الإدارة الأمريكية الحالية تسببت فى وصول التضخم لأعلى مستوياته

وكالات الأنباء

قال المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، إن الإدارة الأمريكية الحالية تسببت فى وصول التضخم لأعلى مستوياته فى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة (الحرة) الفضائية، اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء ترامب مع رجل الأعمال إيلون ماسك عبر منصة "اكس"، تناولت عددا من المسائل المحلية والدولية، وذلك بعد تأخرها لمدة 45 دقيقة بسبب هجوم إلكتروني، وفقا لما قاله ماسك.

وأشار ترامب إلى أنه وفقا للمعطيات والأحداث الجارية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأيضا في الشرق الأوسط، فإن العالم يتجه نحو حرب عالمية ثالثة، وإن الإدارة الأمريكية الحالية هي من سمح بذلك التدهور.

ورحب ترامب بفكرة انضمام ماسك إلى إدارته القادمة للمساعدة في خفض هدر الحكومة.

وكان ماسك الذي وصف نفسه بأنه "ديمقراطي معتدل" قد اقترح حتى وقت قريب، في عام 2022 أن ترامب أصبح كبيرا في السن ليكون رئيسا مرة أخرى ومع ذلك، أيد ماسك رسميا ترامب بعد يومين من محاولة اغتياله خلال شهر يوليو الماضي.