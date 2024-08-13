استكمال فعاليات حملة العمل الأهلى للتنمية الشاملة" بالتعاون مع التحالف الوطنى

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

واصل مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تنفيذ فعاليات حملة "العمل الأهلي الضلع الثالث للتنمية الشاملة"، والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف رئيس القطاع الدكتور أحمد يحيى، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأطلق مركز اعلام الداخلة اليوم الثلاثاء فعاليات الحملة الإعلامية الشاملة بتنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان "مؤسسات العمل الأهلي والتمكين الاقتصادي والإجتماعي في المجتمعات الريفية"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز، وحاضر في الحلقة النقاشية رئيس مجلس إدارة جمعية الريف المصري بمركز الداخلة الدكتورة سميرة أحمد، والدكتورة رغدة نجاتي عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، وجمال آدم عضو التحالف الوطني وعضو مجلس النواب السابق، وأدار الحلقة النقاشية محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة ومحمود عزت أخصائي الاعلام بالمركز.

وشارك في الحلقة النقاشية رؤساء وأعضاء مجالس إدارات جمعيات أهلية بمحافظة الوادي الجديد، وقيادات تنفيذية وشعبية، وموظفون من مختلف الإدارات التنفيذية، وتناول النقاش الذي دار بين المحاضرين ومداخلات جمهور الحضور دور مؤسسات العمل الأهلي لاسيما الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للريف المصري في ظل ارتباط التنمية المستدامة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية وخلق حياة أفضل لكل فرد من أفراد المجتمع، مؤكدين في هذا الصدد على الدور الناشط للعديد من الجمعيات الأهلية في محافظة الوادي الجديد في مجالات الحماية الاجتماعية ورفع الوعي الصحي وتهيئة فرص عمل لائقة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في المجتمع الريفي.

وتناولت الحلقة النقاشية أبرز المعوقات التي تحد من تفعيل دور الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآليات ومقترحات لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية في الريف المصري، وذلك حسب آراء ومداخلات رؤساء مجالس إدارات

في جمعيات أهلية خلال النقاش والتأكيد على جهود القيادة السياسية والحكومة في توفير المناخ المناسب والرعاية لمؤسسات العمل الأهلي لتقوم بدورها في مساندة الدور الحكومي والوصول للمناطق الريفية والنائية والقيام بدورها في سد احتياجات هذه المناطق.

وخلال الحلقة النقاشية قدم عدد من الجمعيات الأهلية التي تنشط في مركز الداخلة نماذج ناجحة من مشروعاتها في تنمية القرى، من بينها دعم و تمكين المرأة الريفية ودعم المشروعات الصغيرة والحرف التراثية، وإقامة مشروعات زراعية وصناعية.