إصابة 11 شخصا بحالات اختناق إثر حريق مطعم فى جليم بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أصيب 11 شخصا بحالات اختناق إثر تعرضهم لأدخنة الحريق الذي نشب في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة جليم بكورنيش الإسكندرية، وتم نقل حالتين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات اللازمة لـ9 آخرين بمكان الحريق.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة جليم شرق المحافظة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الي مكان الحريق ترافقها سيارات الحماية المدنية والاسعاف.





وبالفحص من الفحص نشوب حريق بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، لنشوب حريق هائل فى أحد المطاعم، وتواجدت العشرات من سيارات الحماية المدنية بالإسكندرية والإسعاف للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة علي الحريق.



الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم شهير في الإسكندرية



السيطرة على حريق مطعم بكورنيش جليم الاسكندريه