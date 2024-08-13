حريق فى مطعم بالإسكندرية والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران.. فيديو

الإسكندرية أحمد الزغبي

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا اليوم الثلاثاء، من طريق الكورنيش بالإسكندرية بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، لنشوب حريق هائل فى أحد المطاعم، وتواجدت العشرات من سيارات الحماية المدنية بالإسكندرية والإسعاف للسيطرة على الحريق.

وقال شهود عيان، إن الحريق بسبب ماس كهربائى داخل أحد المطاعم، وفشل العمال فى السيطرة على الحريق، وتم الاستعانة بالحماية المدنية.

وأضاف شهود العيان أنه يوجد إصابات من العمال وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.



الاطفاء



جانب من الحريق