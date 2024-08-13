اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حريق فى مطعم بالإسكندرية والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران.. فيديو

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 08:46 م
حريق فى مطعم بالإسكندرية والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران.. فيديو سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق
الإسكندرية أحمد الزغبي

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا اليوم الثلاثاء، من طريق الكورنيش بالإسكندرية بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، لنشوب حريق هائل فى أحد المطاعم، وتواجدت العشرات من سيارات الحماية المدنية بالإسكندرية والإسعاف للسيطرة على الحريق.

وقال شهود عيان، إن الحريق بسبب ماس كهربائى داخل أحد المطاعم، وفشل العمال فى السيطرة على الحريق، وتم الاستعانة بالحماية المدنية.

وأضاف شهود العيان أنه يوجد إصابات من العمال وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

الاطفاء
الاطفاء

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

سيارات الاطفاء
سيارات الاطفاء

 







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