إسبانيا تعتقل رجلا حاول تهريب لوحة مقلدة لدافنشى لإيطاليا

فاطمة شوقى

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية ، القبض على رجل في مدريد لمحاولته تهريب لوحة ليوناردو دافنشي إلى إيطاليا، وتبلغ قيمتها تبلغ 1.3 مليون يورو، وبعد عامين من التحقيقات التى بدأت فى 2022، تم الاكتشاف إنها لوحة مقلدة.

وذكرت المديرية العامة للشرطة أن التحقيق بدأ في يوليو 2022 عندما تدخلت السلطات الفرنسية في العمل على حدودها مع إيطاليا، في بلدة مودان، ونبهت فرنسا مسئولى التراث التاريخي إلى أن العمل، الذي كانت وجهته النهائية مدينة ميلانو، كان يجري تصديره من إسبانيا، حسبما قالت قناة سير الإسبانية.



وأشار التقرير إلى أن اللوحة مقلدة، للوحة تحمل عنوان Portrait Giacomo Trivultio، وهي من عمل ليوناردو دافنشي وتقدر قيمتها بـ 1.3 مليون يورو.



وقضى تقريره النهائي بأنها كانت تقليدًا لنماذج بورتريه ميلانو من أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، ولكن لا يمكن أن يكون مؤلفها هو دافنشي أو أي من الفنانين الإيطاليين في عصره. علاوة على ذلك، فقد قرروا أن قيمتها الاقتصادية تتراوح بين 3000 و5000 يورو.



ولهذه الأسباب، حدد العناصر مكان المشتبه به في مدريد وألقوا القبض عليه باعتباره مرتكب جريمة تهريب مزعوم

وتم إطلاق سراح الرجل الذي كان ينوي نقل العمل إلى ميلانو، لكن الشرطة فتحت تحقيقاً معه لاحتمال ارتكابه جريمة تهريب.



