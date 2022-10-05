كل ما تريد معرفته عن متلازمة احتباس البراز .. الأسباب وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

احتباس البراز مشكلة يعاني منها البعض، وتعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية التي يجب توخي الحذر منها، وخلال التقرير المنشور عبر موقع “healthline” سنتعرف أكثر على هذه المشكلة.

ما هو احتباس البراز؟

الشخص الذي يعاني من احتباس البراز يعاني من صعوبة كبيرة في التبرز، ومع احتباس البراز في الأمعاء والقولون، يزداد خطر الإصابة بعدد من الأضرار.

ما هي أسباب الإصابة باحتباس البراز؟

يعاني الكثير من الأشخاص باحتباس البراز نتيجة لعدة أسباب ومنها:

- تناول القليل من الألياف.

- عدم ممارسة الرياضة.

- جفاف الجسم أي عدم تناول كميات كافية من السوائل.

- الحمل.

- العادات الغذائية الخاطئة، مثل الإفراط في تناول الطعام.

- تناول مضادات الحموضة.

- الإفراط في أخذ مدرات البول.

- تناول مكملات الحديد.

- أدوية الاكتئاب.

- أمراض الجهاز الهضمي٬ مثل متلازمة القولون العصبي.

- الانسداد المعوي.

- أورام القولون.

- الإصابة بالسكري.

ما هي أعراض الإصابة باحتباس البراز؟

- انتفاخ البطن.

- آلام المعدة.

- الغثيان.

- القيء.

- الحمى.

- وجود دم في البراز.

- عدم القدرة على التخلص من الغازات.

- آلام أسفل الظهر.

- فقدان الوزن بمعدل غير طبيعي.

- الشعور بالتعب.

- تصلب البراز.

كيف يتم علاج احتباس البراز؟

هناك العديد من الطرق التي تساهم بشكل كبير في علاج احتباس البراز، ومنها:

- تناول الألياف، لأنها تساعد على علاج احتباس البراز، فالألياف لديها القدرة علي تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، ولذا تناول الخضراوات الفواكه.

-تناول السوائل، شرب كمية وفيرة من الماء يوميا يساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، ويسهل حركة البراز في الأمعاء الدقيقة.

- ممارسة الرياضة بانتظام، لديها القدرة علي تحسن صحة الجهاز الهضمي، لأنها تلعب علي تحسين حركة الأمعاء.