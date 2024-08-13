أشهرها التونة الحمراء.. تعرف على أسماك الصيف في أسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

تشتهر محافظة دمياط بصناعة الأسماك وتواجد أكثر من منفذ لترويج أصناف الأسماك المختلفة والمتنوعة، فضلا عن امتلاكها ثلثى أسطول الصيد المصرى كما جعلها أحد أهم المحافظات المصرية فى صناعة الأسماك، وفى التقرير التالى نعرض أبرز أصناف أسماك الصيف داخل أسواق دمياط وأسعارها.

البوري

عائلات الأسماك كبيرة الحجم والتى تظهر فى أسواق دمياط طوال العام إلا أن فصل الصيف يعد موسم ظهور تلك الأسماك بشكل أكثر مما يسهم فى انخفاض أسعارها بسبب كثرة المعروضات ويتراوح سعر كيلو أسماك البورى فى أسواق دمياط ما بين الـ 80: 150 جنيها للكيلو.

السردين

أحد أشهر أصناف الأسماك الصيفية فى أسواق المحافظة ويعد أيضا الاكثر مبيعا خلال موسم فصل الصيف، يبدأ ظهوره مطلع شهر يونيه ويستمر خلال فصل الصيف.

أبناء المحافظة يحرصون على شراء كميات كبيرة من أسماك السردين خلال فترة تواجده بالأسواق بغرض تخزينه فمن الممكن صناعة السردين المعلب أو تقديمه فى شكل وجبة "ملوحة" الأمر الذى يجعل أبناء دمياط يقبلون على شراؤه بكثرة.

أسماك السردين وجبة السمك الرئيسية لدى الدمايطة خلال الصيف رغم ذلك لم يتأثر سعره أمام كثرة الطلب عليه ويتراوح سعر كيلو السردين باسواق دمياط ما بين 50: 80 جنيها للكيلو.

التونة الحمراء

ينتظرها أبناء دمياط كل عام، تبدأ فى الظهور خلال شهر مايو الا أن شهر أغسطس يعد أفضل شهور تداولها بالاسواق داخل دمياط

أسماك التونة الحمراء تعد علاج قوى العديد من الأمراض التى تصيب العظام وكذلك الجهاز المناعي، لذا يحرص كبار السن على وجه التحديد على تناولها بكميات كبيرة.

تحضير أسماك التونة يجعلها محط اهتمام الجميع خاصة مع طرق تقديمها المتنوعة التى تمتاز بها محافظة دمياط، أيضا سعرها المميز يجعلها تدخل بين قائمة الأسماك الصيفية الاكثر مبيعا فى اسواق دمياط ويصل سعر كيلو التونة الحمراء إلى 200 جنيه للكيلو الواحد.

الجمبري

هو وجبة صيفية متكاملة، تظهر بقوة خلال أشهر الصيف، يتزايد الاقبال على شرائه بكثرة بسبب تواجده بكميات كبيرة داخل الأسواق.

أحجامه المختلفة تتيح الفرصة أمام الجميع لشراء ما يلزمهم من كميات، أيضا تعد أصناف الجمبرى أبرز اختيارات محال تجهيز الأسماك ومطاعم دمياط خلال أشهر الصيف بسبب اقبال زوار رأس البر من خارج المحافظة على طلبها خاصة اطباق فواكه البحر والتى تعتمد على تواجد الجمبرى كأحد الأصناف الرئيسة فى إعداده. ويتراوح سعر كيلو الجمبرى بأسواق دمياط ما بين 180: 500 جنيها على حسب الحجم.