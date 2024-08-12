اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 12:00 م
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8 ملايين جنيه حجم الاتجار بالعملة خلال 24 ساعة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:07 ص
8 ملايين جنيه حجم الاتجار بالعملة خلال 24 ساعة جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







جريمة تجارة العملة

تجارة العملة

جرائم الأموال العامة




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