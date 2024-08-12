‏‏محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مستشفى الحامول المركزي الجديد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء مستشفى الحامول المركزي الجديد، الذي يتم تطويره بالكامل، وذلك بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن مستشفى الحامول المركزي يجري إنشاؤه للعمل ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويتكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، وبلغ معدل التنفيذ 34%، بإجمالي 135 سريرًا، بينهم 68 سريرًا داخليًا و20 سرير طوارئ و15 سرير عناية، و26 حضانة، علاوة على 17 عيادة و6 غرف عمليات، كما يضم المستشفى 16 ماكينة غسيل كلوي، وتقدم خدمات المناظير، والتوليد والطوارئ، والعلاج الطبيعي، ومدرسة تمريض، وسكن للأطباء.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها محافظ كفرالشيخ، دوريًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بكافة المشروعات، وكذلك متابعة موقف المشروعات الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.

جدير بالذكر، أنه تم تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وإنشاء مستشفيات أخرى جديدة لخدمة أهالينا، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



جولة محافظ كفر الشيخ



مبنى مستشفى الحامول تحت الإنشاء



محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع انشاء مستشفى الحامول