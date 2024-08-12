وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمهندسين

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذى لـ وكالة الفضاء المصرية، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والوفد المرافق له بمقر وكالة الفضاء المصرية اليوم الاثنين، الموافق 12 أغسطس 2024.

يأتى هذا اللقاء ضمن جهود الوكالة والنقابة لتحقيق أهدافهما المشتركة فى مجال الفضاء والأقمار الصناعية، وتعزيز جودة الأداء الهندسى فى هذا المجال الحيوي.

وأكد الطرفان أن التعاون الوثيق بينهما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، ويعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف مجالات الحياة.

وتضمن البروتوكول العديد من مجالات التعاون ومنها، تدريب وتنمية المهارات، حيث ستوفر وكالة الفضاء المصرية أفضل خبرائها لتدريب أعضاء نقابة المهندسين وطلاب كليات الهندسة وحديثى التخرج، مع توفير المواد العلمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

كما تضمن البروتوكول المشاركة فى المسابقات والبرامج الفضائيةمن خلال تأهيل أعضاء النقابة للمشاركة فى المسابقات الدولية أو تنفيذ برامج فضائية خاصة، مما يعزز من قدرتهم على الاستفادة من هذه الخبرات، إلى جانب الدعم الفنى والاستشارى ستخصص النقابة استشاريين للإشراف على المشاريع الإنشائية للوكالة عند الضرورة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفنى الهندسى فى المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، بما يسهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وكذلك الفرص التدريبية التى سيتم توفيرها لأعضاء النقابة طبقًا للبرامج التدريبية المقدمة من وكالة الفضاء المصرية بالإضافة إلى تسويق الخدمات والمنتجات الفضائية عن طريق التنسيق مع النقابات العربية للمهندسين لتسويق خدمات ومنتجات وكالة الفضاء، مع بحث إمكانية الاشتراك فى تصنيع قمر صناعى عربى مشترك تحت إشراف الوكالة.



تم تبادل الدروع التقديرية بين الدكتور شريف صدقى و المهندس طارق النبراوي، كتعبير عن التقدير المتبادل والرغبة المشتركة فى تعزيز التعاون المستقبلى بين وكالة الفضاء المصرية والنقابة العامة للمهندسين. هذا التبادل يعكس الروح الإيجابية والالتزام المشترك بتحقيق الأهداف المشتركة ودفع عجلة الابتكار والتقدم فى مجالات الفضاء والهندسة.

وفى ختام اللقاء تم عمل جولة فى معامل الوكالة وأكاديمية الفضاء ومبنى AIT، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والمشروعات الجارى تنفيذها، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون لتحقيق التقدم والازدهار فى مجال الفضاء والهندسة.