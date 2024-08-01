وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر التكنولوجية الدولية

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، وفداً رفيع المستوى من جامعة مصر التكنولوجية الدولية برئاسة الدكتور أحمد الحيوي، رئيس الجامعة، والدكتورة عزة شكري، عميدة الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والدكتور أسامة شلبية، عميد كلية العلوم والملاحة بجامعة بني سويف، وذلك اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس 2024 بمقر الوكالة.

يهدف هذا اللقاء إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتعزيز التعاون المستقبلي في مجال التعليم التكنولوجي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتطبيق التكنولوجيا في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.



توقيع بروتوكول تعاون

تعد جامعة مصر التكنولوجية الدولية من الجامعات التي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم خدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالمية، وتضم الجامعة ثلاث كليات تكنولوجية هي: الكلية التكنولوجية بالقاهرة، الكلية التكنولوجية بالفيوم، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف صدقي عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول المتمثل في حرص الجانبين على تطوير القدرات لإثقال المهارات الفنية في مجال التصنيع الدقيق.

ويشمل البروتوكول البنود التالية:

تدريب طلاب الجامعة وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لممارسة العمل في التخصصات المختلفة بما يتوافق مع البرامج الدراسية بالجامعة ويؤهلهم لسوق العمل.

الاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين.

الإشراف المشترك على مشروعات تخرج الطلاب المتدربين.

أنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة والمجتمع التكنولوجي التطبيقي لحل بعض المشكلات المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجال الاستشعار عن بعد.

تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات الدراسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا البروتوكول تأكيداً على التزام الجانبين بالعمل سوياً على تأهيل جيل جديد من الخريجين القادرين علي تطوير الصناعة المصرية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.