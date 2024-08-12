وزير خارجية الأردن: العدوان على غزة التهديد الأكبر للمنطقة

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن الإدعاءات الملفقة والأكاذيب التي ينشرها مسئولون إسرائيليون متطرفون وبما في ذلك المستهدفة الأردن، غير قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على قطاع غزة وخروقاتها للقانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها.



وأضاف الصفدي -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الإثنين "أن الحقائق تظهر وحشية العدوان على غزة، والرعب الذي يفرضه على النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وتعكس خطورة التهديد الذي تمثله سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل وإجراءاتها اللاشرعية لأمن المنطقة واستقرارها".



وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني "أن هذه حقائق جلية موثقة، لا تغطيها حملات التضليل الإعلامي والأكاذيب والفبركات".