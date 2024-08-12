هل أواني الطهي الخزفية آمنة في الطبخ؟ نصائح للاستخدام

كتب - حسام الشقويرى

بينما تهيمن المواد غير اللاصقة والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ على سوق أدوات الطهي بسبب راحتها وتوافرها على نطاق واسع، تكتسب أدوات الطهي والأواني الخزفية شعبية وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

وأواني الطهي الخزفية عالية الجودة تكون عادةً خالية من المواد الخطرة مثل PTFE وPFOA والرصاص والكادميوم. ومع ذلك، قد تستخدم بعض المنتجات دون المستوى المطلوب طلاءات غير آمنة تحتوي على الرصاص أو الكادميوم أو مواد مضافة أخرى مثل الباريوم والسترونشيوم، ولضمان السلامة، يوصى بشراء المنتجات من الشركات المصنعة ذات السمعة الطيبة والتي تكشف عن المواد وتلتزم بمعايير السلامة، و تجنب استخدام أواني الطهي ذات الأسطح التالفة أو المخدوشة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعريض المواد الضارة.

وتحذر الإرشادات المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بأنواع معينة من الأواني الخزفية أو الفخارية، وتشمل هذه العناصر السيراميك المصنوعة يدويًا ذات المظهر الخام أو الشكل غير المنتظم، أو العتيقة، أو التالفة، أو البالية بشكل مفرط، أو التي تم شراؤها من أسواق السلع المستعملة أو الباعة الجائلين، أو من أصل غير معروف.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي القطع المزخرفة بألوان زاهية مثل البرتقالي أو الأحمر أو الأصفر على أصباغ تحتوي على الرصاص، مما يشكل خطراً على الصحة .

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام أدوات المائدة الخزفية

استخدم الأدوات المناسبة: تجنب استخدام الأدوات المعدنية لمنع خدش وإتلاف السطح غير اللاصق.

إدارة درجة الحرارة: استخدم حرارة متوسطة إلى منخفضة لتجنب إتلاف الطلاء، وقم بالتسخين التدريجي لمنع الصدمات الحرارية.

التنظيف والصيانة: غسل يدوي بإسفنجة ناعمة ومنظف خفيف؛ تجنب استخدام غسالات الأطباق ما لم يتم تحديد ذلك من قبل الشركة المصنعة.

تجنب الصدمة الحرارية: لا تعرض أواني الطهي الساخنة لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة، مثل غسلها في الماء البارد، لمنع الانحناء أو التشقق.

التخزين السليم: قم برص العناصر بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية بين العناصر لمنع الخدوش.