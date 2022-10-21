حاويات التوابل فى مطبخك تحمل عدوى السالمونيلا

كتبت فاطمة خليل

كشف الباحثون في جامعة روتجرز بالولايات المتحدة الأمريكية أن حاويات التوابل الموجودة فى المطبخ تحتوى على جراثيم لا نراها مثل: السالمونيلا ، وهذه الحاويات التي قد نتجاهل تنظيفها هي الأكثر احتمالية لنقل التلوث بعد أدوات الطهي.

وبحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية، قال الباحثون فى الدراسة الجديدة أن ما يقرب من نصف حاويات التوابل ملوثة بعد استخدامها أثناء الطهي، ويُعتقد أن السبب في ذلك هو أن الكثيرين سيهتمون بتنظيف الأطباق والأواني ويتجاهلون غسل حاويات التوابل الخاصة بهم بعد الانتهاء من الطهي.



ويمكن أن تتلوث هذه الحاويات بسهولة بعد أن يلمس الشخص الدجاج أو الديك الرومي أو أي طعام أخرى قبل استخدامها، ومن الأسطح الملوثة الأخرى مقابض الثلاجة وأغطية علب القمامة وألواح التقطيع.

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن هناك 1.35 مليون عدوى بالسالمونيلا في الولايات المتحدة كل عام - بما في ذلك 420 حالة وفاة.

وجمع الباحثون 317 شخصًا بالغًا لطهي وجبة متطابقة من برجر الديك الرومي في مطابخ مختلفة الأحجام، واستخدم البعض مساحة صغيرة بحجم الشقة بينما كان لدى البعض الآخر مطبخ كبير للعمل به، ولم يتم إبلاغ المشاركين أن مساحة المطبخ الخاصة بهم سيتم اختبارها لاحقًا بحثًا عن التلوث، وتم تلقيح الديك الرومي المطحون المستخدم في الوجبة مسبقًا لاحتواء مادة كيميائية تعمل بشكل مشابه للسالمونيلا عند تلويث منطقة ما، وتم مسح المطابخ بعد ذلك لاختبار وجود السالمونيلا الاحتياطية.

وكان المكان الأكثر تلوثًا هو حاويات التوابل، حيث تم العثور على ما يقرب من نصف هذه الحاويات ، 48 % ، لديها المادة التي تشبه السالمونيلا.



وتم العثور على ما يزيد قليلاً عن 20% من موزعات الصابون ملوثة، لم يتم تلوث أي مكان آخر.

وأوضح الدكتور دونالد شافنر، الأستاذ في جامعة روتجرز الذي شارك في تأليف الدراسة، أن العديد من الطهاة في المنزل قد ينسون مسح الحاويات بعد الاستخدام.

وقال في بيان "بالإضافة إلى الأسطح الأكثر وضوحًا مثل ألواح التقطيع وأغطية علب القمامة ومقابض الثلاجة، هناك شيء آخر تحتاج إلى الانتباه إليه عندما تحاول أن تكون نظيفًا وصحيًا في مطبخك"، يظهر بحثنا أن أي حاوية توابل تلمسها أثناء تحضير اللحوم النيئة قد تتلوث بشكل متبادل ويجب أن تدرك ذلك أثناء أو بعد تحضير الوجبة.

تعتبر السالمونيلا من أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية شيوعًا غالبًا ما تنتقل العدوى البكتيرية عن طريق الدواجن، في حين أن كل منتج من منتجات الدواجن لا يحمل البكتيريا، إلا أنه من المتكرر بدرجة كافية أن يحذر الخبراء من عدم نضج لحوم الطيور.



عندما يتم طهيها بشكل صحيح، سيتم قتل البكتيريا الموجودة على اللحوم.