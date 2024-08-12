نقابة البنوك تناقش دور الاقتصاد الأخضر فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة

كتبت ــ آية دعبس

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة الدكتورة سولاف درويش، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال المصارف والتأمينات والأعمال المالية ووكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، ورشة عمل تحت عنوان الاقتصاد الأخضر ودوره في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بمقر النقابة العامة.

وقدمت ورشة العمل الدكتورة مي أحمد، المتخصصة في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بحضور عدد كبير من المتدربين بالبنوك المختلفة وكذلك عدد من أعضاء النقابة العامة، خلال يومي السابع والثامن من أغسطس الجاري .

تأتي الدورات التدريبية وورش العمل في إطار خطة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة الدكتورة سولاف درويش مع خطة الدولة المصرية 2030 والتي قد بدأتها منذ عام ونصف بعد إنشاء سكرتارية متخصصة الاقتصاد الأخضر استجابة للتعاون مع منظمة العمل الدولية.



واستعرضت الدكتورة مي أحمد، خلال ورشة العمل، مفهوم الاقتصاد الأخضر ودوره في تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسط أجواء تفاعلية من الحضور .

وفي ختام الدورة التدريبية قدم الحضور الشكر للدكتورة سولاف درويش وأوضحوا لها اقتراحاتهم لتدعيم هذه الدورات التدريبية المتخصصة في المرحلة المقبلة، كما قدموا تقييما لما تم استعراضه تمهيدا للعديد من الدورات في المرحلة المقبلة.