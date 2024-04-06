نقابة البنوك تختتم دورتها الرمضانية بمشاركة نجوم كرة القدم

كتبت آية دعبس

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة، النسخة الثانية من الدورة الرمضانية بفوز نادي مصر للتأمين بالبطولة التي أقيمت بنادي طلعت حرب في سهرة رمضانية ، وذلك بحضور نخبة من نجوم كرة القدم، من بينهم: أسامة عرابي كابتن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري ومنتخب مصر سابقًا، وأيمن شوقى لاعب كرة قدم سابق في النادي الأهلي ونادي الزمالك، شريف الخشاب المدير الفنى السابق لفريق غزل المحلة، شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق، والدكتورة سحر الهواري، عضو مجلس إتحاد الكرة المصري السابق ورئيس اللجنة الفنية للبطولة، وشريف خليل المدير التنفيذي لنادي طلعت حرب.

ووجهت سولاف درويش، شكرها إلى كل الحضور وكافة العاملين بالنقابة والفرق المشاركة مؤكدة أنها سعيدة لما وصلت اليه الدورة بإقبال الجميع على المشاركة والتفاعل مع النشاط الرياضي والتي تولى النقابة لها اهتماما مختلفا وقالت إنها بصدد توسيع نطاق النشاط الرياضي وخوض منافسات دولية بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة وفتح أفق التعاون مع كل اتحادات المنطقة.

ولفتت إلى أن هذه البطولة وفقاً لخطة النشاط الرياضي باتساع قاعدة المشاركة بين جميع المحافظات لتمثيل مصر علي المستوي العربي والدولي، واشادت بحجم المجهود الكبير من قبل الدكتورة سحر الهواري لتأسيس وإنجاح هذا الحدث بالشكل الذي يحقق الأهداف المطلوبة.

وحرصت النائبة سولاف درويش على تكريم كل النجوم ومشاركتهم في مراسم توزيع الجوائز على الفائزين.

=

=

=