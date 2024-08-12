مياه القاهرة تنفذ حملات توعوية للمصلين بالمساجد الكبرى

كتب ـ سيد الخلفاوى

نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حملات توعوية بجميع المساجد الكبرى عقب صلاة الجمعة وإلقاء خطبة موحدة بجميع المساجد عن ترشيد استهلاك مياه الشرب تحت عنوان "المياه نعمة الحياة"، فى إطار إهتمام الدولة بترشيد استهلاك مياه الشرب ونشر الوعى المائى بين المواطنين، وبناءً على التنسيق بين شركة مياه الشرب ومديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة.

وأكد المهندس مصطفى أحمد الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بـ شركة مياه الشرب بالقاهرة قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة مستمر فى تنفيذ حملات توعوية موسعة بكل المساجد الكبرى بمحافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقاهرة.

وتضمنت أنشطة الحملة لصق بوسترات تحمل شعارات للحث على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها من الإهدار بدورات المياه داخل المساجد المستهدفة بالتنسيق مع أئمة هذه المساجد، بالإضافة لتوزيع بطاقات للتعريف بالخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة (الخط الساخن 125 - واتساب مياه القاهرة 01206665125 - الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك على الرابط www.facebook.com/GCWCeg - الموقع الرسمى للشركة www.gcwc.com.eg) ، وكذلك تسجيل لخطبة الجمعة كاملة بجميع المساجد لنشرها عبر قنوات التواصل المختلفة مع جمهور عملاء الشركة.

وأوضح الشيمى، أن نشاط التوعية بدور العبادة هو نشاط أساسى ضمن خطة قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة لما له من أثر ومردود إيجابى كبير على المواطنين، وأضاف أن التنسيق بين الشركة ومديرية الأوقاف بالقاهرة أعقبه إصدار مديرية الأوقاف بالقاهرة لمنشورها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بتوحيد موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد القاهرة تحت عنوان " المياه نعمة الحياة".

وأكد المهندس مصطفى الشيمى ترشيد استهلاك مياه الشرب هو أحد الأهداف الرئيسية لشركة مياه الشرب بالقاهرة والتى تسعى جاهدة لتحقيقه من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية عن طريق مختلف الأنشطة التوعوية التى تستهدف جميع فئات جمهور عملاء الشركة بكافة مناطق محافظة القاهرة، وأضاف أن الشراكة مع الجهات المعنية بترشيد استهلاك مياه الشرب ونشر الوعى المائى تعزز من المردود تحقيق المردود الإيجابى لدى كل فئات جمهور عملاء الشركة.