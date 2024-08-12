موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس 2024 للمستفيدين اعتبارا من يوم الخميس المقبل ، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد ويتم إتاحة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت انه سيتم اضافة 50 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" في إطار حرص ودعم القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".