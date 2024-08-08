منظمة العمل العربية تبحث مع اتحاد العمال مجالات دعم أطراف الإنتاج بمصر

كتبت آية دعبس

زار فايز علي المطيري المدير العام لـ منظمة العمل العربية، اليوم الخميس، عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في مكتبه في مقر الاتحاد، في مدينة القاهرة، حيث تقدم "المطيرى" بخالص التهانى والتبريكات لـ "الجمل"، لتوليه رئيساً للاتحاد العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وقدم درع منظمة العمل العربية التكريمي، مؤكداً على عُمق العلاقات التي تربط منظمة العمل العربية، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتباره أحد دعامات المنظمة الثلاثة، ولم يأل الاتحاد جهداً في تقديم كل عون ممكن لدعم مسيرة عمل المنظمة في دولة المقر؛ وتعزيز العمل العربي المُشترك، وترسيخ دور مصر الريادي على المستوى العربي.

ومن جانبه، أكد "الجمل" حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة العمل العربية، المنظمة العريقة التي تضم في عضويتها أطراف الإنتاج العربية الثلاثة، مشيداً بدورها في دعم عمال مصر والوطن العربي. كما بحث الجانبان سبل التعاون في تنظيم العديد من الأنشطة التي تدعم الاتحاد وأطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية.