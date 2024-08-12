مكتب نتنياهو ردا على جالانت: تبنى وزير الدفاع خطاب مناهض لإسرائيل يضر بفرص التوصل لصفقة

كتب محمد عبد المجيد

قال مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه عندما يتبنى وزير الدفاع الخطاب المناهض لإسرائيل فإنه يضر بفرص التوصل لصفقة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف مكتب نتنياهو قائلا: كان على جالانت مهاجمة يحيى السنوار الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات والذي لا يزال العائق أمام الصفقة، مؤكدا على أنه أمام إسرائيل خيار واحد هو تحقيق النصر وتوجيهات رئيس الوزراء هذه ملزمة للجميع بمن فيهم جالانت.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد قال إن إسرائيل هي سبب تأخير إبرام الصفقة والحديث عن انتصار مطلق محض هراء، مؤكدا على أن موقفه والأجهزة الأمنية الذهاب نحو تسوية تشمل صفقة لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة.