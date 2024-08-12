مصرع المطرب الأسوانى محمد فوزى فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

لقى المطرب الأسوانى محمد فوزى، مصرعه فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، مساء الأحد، وتم نقل جثته للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الفنان كان فى طريقه لإحياء أحد حفلات الزفاف، مستقلاً سيارة ملاكى تحمل أرقام "ص م ر 8328" ولقى مصرعه وشخص آخر، بعد تصادم السيارة بأخرى ميكروباص.

وأسفر الحادث، عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وتم نقل المصابين منهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، ونقل الجثتين للمشرحة.



الحادث



المطرب الأسوانى محمد فوزى



جانب من الحادث