اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان

الأحد، 11 أغسطس 2024 11:33 م
إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 14 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين، وقع مساء الأحد، على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارا يفيد بتصادم سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من منطقة بنبان.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 14 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 







حادث

الطريق الصحراوى

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة