كوريا الجنوبية تختبر إمكانية نشر "روبوت متعدد الأرجل" لمكافحة الإرهاب

سول (أ ش أ)

أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية فى كوريا الجنوبية، أنها اختبرت إمكانية نشر روبوت متعدد الأرجل مصمم لعمليات مكافحة الإرهاب كجزء من حملة لإدخال تقنيات متقدمة للجيش.

وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين، أن الروبوت رباعي الأرجل يمكن أن يتحرك بسرعة تزيد على 4 كيلومترات في الساعة، ويمكنه التغلب على العوائق الرأسية المختلفة، مثل عائق يبلغ ارتفاعه 20 سنتيمترا، كما تم تجهيزه بكاميرات للقيام بمهام الاستطلاع النهارية والليلية، ويمكن أيضا تزويده بمعدات قتالية، مثل المسدس الذي يتم التحكم فيه عن بعد.

واستلم الجيش الكورى الجنوبى الروبوت يوم الأربعاء الماضي لإخضاعه لتشغيل تجريبي مدته 6 أشهر لتحديد ما إذا كان مناسبًا للعمليات، وستقوم قيادة الحرب الخاصة بالجيش وقسم الجيش في الخطوط الأمامية بتقييم أدائه وقدراتها.

وأطلقت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي المشروع في أغسطس 2022 لتطوير روبوت يمكنه التحقق من التهديدات داخل المباني في حالة الإرهاب قبل نشر القوات.