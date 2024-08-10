اليوم السابع
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السبت، 10 أغسطس 2024 03:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الجنوبية تعلن إرسال بيونج يانج مجددا بالونات محملة بالقمامة باتجاهها

السبت، 10 أغسطس 2024 03:28 م
كوريا الجنوبية تعلن إرسال بيونج يانج مجددا بالونات محملة بالقمامة باتجاهها القمامة
أ ش أ

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أرسلت مجددا بالونات يبدو أنها محملة بالقمامة باتجاهها.


وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - في بيان أوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أنه من المرجح أن تحلق البالونات باتجاه مقاطعة "جيونجي" الواقعة شمالي البلاد وفقا للتغيرات في اتجاه الرياح.


ودعت هيئة الأركان المشتركة المواطنين إلى الحذر من تلك البالونات وعدم لمسها، وإبلاغ أقرب وحدة جيش أو قسم شرطة بمجرد اكتشافها.


وكان أخر إرسال للبالونات المحملة بالقمامة من جانب كوريا الشمالية عبر الحدود في اتجاه جارتها الجنوبية في الـ24 من يوليو الماضي، حيث سقط بعضها على مجمع المكتب الرئاسي في منطقة "يونجسان" بالعاصمة سول.


كانت أغلب البالونات، التي سقطت على أرض المجمع الرئاسي، تحوي نفايات ورقية وأكياس بلاستيكية ولم تكن تحتوي على أي مواد خطرة.







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القمامة




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