ضبط 140 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن القيام بحملات متنوعة من المديرية: (الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية)، والإدارات التابعة لها: (بندر ميت غمر، بلقاس، تمي الأمديد، أجا، منية النصر، دكرنس، مركز المنصورة، شربين، المنزلة، مركز ميت غمر، بندر ميت غمر)، وذلك بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 300 مخبزا، وتم تحرير 97 مخالفة كالآتي:

محضر تجميع دقيق بقيمة 5 شكاير.

محضر عدم وجود قائمة بيانات.

2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

2 محضر عدم اعطاء بون صرف.

3 محاضر غلق بدون إذن.

6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

8 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 84 شيكارة.

24 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

50 محضر نقص وزن ما بين (8 - 25) جم.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 43 مخالفة كالآتي:

24 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

7 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

3 محاضر سلع بدون فواتير.

3 محضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية - اسطوانة غاز).

محضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.

محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 7615 جنيها (تاجر تمويني).

المضبوطات:

400 لتر سولار، 30 شيكارة نخالة، 100 كجم سكر، 2 اسطوانة غاز.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات معالي اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبمتابعة كلاً من: محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.