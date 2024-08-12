اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سويسرا ولوفتهانزا الألمانية يمددان تعليق الرِّحْلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:14 م
سويسرا ولوفتهانزا الألمانية يمددان تعليق الرِّحْلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان لوفتهانزا
أ ش أ

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مددت الخطوط الجوية السويسرية ومجموعة لوفتهانزا الألمانية اليوم الإثنين، تعليق الرِّحْلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان حتى 21 أغسطس الجاري على الأقل بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.


وذكرت مجموعة لوفتهانزا الألمانية -في بيان نقلته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية- أنها ستمدد تعليق رحلاتها إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك تل أبيب وبيروت وعمان وأربيل العراقية، حتى 21 أغسطس الجاري.


كما أعلنت الخطوط الجوية السويسرية الدولية أيضًا أنها ستمدد تعليق الرِّحْلات الجوية من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 21 أغسطس الجاري، إضافة إلى ذلك، قالت شركة الطيران إن رحلاتها ستتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل.


يشار إلى أنه في أعقاب الوضع الأمني ​​المتوتر في المنطقة، ألغت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل لفترات تتراوح من بضعة أيام إلى أسبوعين، وفقا للصحيفة.







لبنان

إسرائيل

لوفتهانزا

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