رحلة ترفيهية بـ"الطفطف".. من الأنفوشى حتى المنتزه بطول كورنيش الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من الأتوبيس السياحى الجديد الملقب بـ" الطفطف"، إحدى وسائل الترفيه السياحية بمحافظة الإسكندرية، وهو خدمة ترفيهية تقدمها الهيئة العامة للنقل العام بالإسكندرية لأهالي المحافظة والمصطافين والوافدين لزيارة المحافظة الساحلية عروس البحر الابيض المتوسط ، حيث يجوب الأتوبيس السياحى كورنيش الإسكندرية بطول 21 كيلومتر، ليمر على أجمل معالم الاسكندرية السياحية ، ومجموعة رائعة من الشواطئ الشرقية.

الأتوبيس "طفطف" ينطلق يوميا من نقطة الانطلاق فى الأنفوشي وسط الإسكندرية، ليجوب الكورنيش وصولا إلى نقطة النهاية بمنطقة المنتزة شرقا فى رحلة ترفيهية ممتعة بجوار البحر والشواطئ والمعالم السياحية.

مواعيد الأتوبيس تبدأ من واحده ظهرا يوميا بمعدل انطلاق رحلة كل ساعتين، وتنتهى الخدمة فى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، أما عن سعر التذكرة فهى 15جنيها، لتأخذك فى جولة سياحية ممتعة.

ينطلق الأتوبيس من بحري وله عدة محطات وهى "محطة الرمل -الشاطبي-مكتبة الإسكندرية -سيدي جابر-ستانلي_سان ستفانو - ميامي-المنتزة" ليعود إلى نقطة الانطلاق فى بحري بالانفوشي .



الاتوبيس السياحي طفطف بالإسكندرية



الاتوبيس السياحي طفطف علي كورنيش الإسكندرية_1



الاتوبيس السياحي طفطف علي كورنيش الإسكندرية



اليوم السابع خلال جولة في الأتوبيس طفطف بالإسكندرية



انطلاق الاتوبيس السياحي طفطف بالإسكندرية



الاتوبيس السياحي طفطف بالإسكندرية



الاتوبيس السياحي طفطف علي كورنيش الإسكندرية_1



الاتوبيس السياحي طفطف علي كورنيش الإسكندرية



اليوم السابع خلال جولة في الأتوبيس طفطف بالإسكندرية