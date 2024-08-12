الإسكندرية تشهد استكمال أعمال مشروع التوسعة الجديد للكورنيش.. صور وفيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ، استكمال أعمال مشروع التوسعة الجديد لكورنيش الإسكندرية، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت بالكامل من منطقة الكورنيش القديم جهة البحر، وذلك بالتوازى مع بدء التشغيل التجريبى لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى البوريفاج، حيث تم الانتهاء من إزالة طبقة الاسفلت فى الكورنيش القديم فى منطقة التوسعة حتى البوريفاج، فيما يتم استكمال أعمال تبليط الرصيف فى المنطقة ووضع "الإنترلوك" على رصيف الكورنيش الجديد، مع غلق الكورنيش القديم جهة البحر فقط والعمل التجهيز والتعلية اللازمة للكورنيش.

يأتى ذلك مع أعمال تطوير البنية التحتية لمنطقة توسعة الكورنيش والعمل على إنشاء شبكة صرف خاصة لتصريف مياه الأمطار فى فصل الشتاء.

ومشروع توسعة الكورنيش يبدأ من منطقة المنتزه وحتى السرايا بطول (4،4) كم، وهو أحد المشروعات التنموية الكبرى التى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط فى المحافظة حاليا.

ويعد هذا المشروع من المشروعات الهامة فى الإسكندرية، نظراً لمكانتها التاريخية، وكونها ثانى أكبر تجمع حضرى فى مصر بعد القاهرة، ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية، بالإضافة وضع خطة شاملة لتعظيم شواطئ الإسكندرية، وحمايتها، وكذا ضمان قدرة المحافظة على مواجهة التغيرات المناخية.

و تم تقسيم الأعمال بالمشروع إلى مرحلتين، أولهما تشمل أعمال التوسعة لطريق الكورنيش ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وأعمال الأسفلت والأرصفة والإنترلوك وبدء التشغيل التجريبى للطريق عدا المنطقة من أمام مسجد سيدى بشر حتى نادى السيارات لمسافة (700 م) لحين انتهاء أعمال الحواجز فى هذه المنطقة (سيتم الانتهاء من أعمال التوسعة لهذه المنطقة خلال 4 أشهر من انتهاء تنفيذ أعمال الحواجز)، وتنفيذ نفقى مشاة، و17 بوابة للدخول والخروج ودورات المياه على امتداد المشروع، وسيتم استئناف الأعمال بالمشروع خلال المرحلة الثانية بداية شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية الموسم الصيفى بمحافظة الإسكندرية، وسيتم خلالها تنفيذ كوبرى (محمد نجيب) العلوى للسيارات، وإنهاء أعمال التشطيبات لباقى مكونات المشروع على أن يتم إنهاء جميع الأعمال بالمشروع فى يناير 2025.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، يتولى تنفيذ مشروعات لصالح الغير بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من الكبارى والأنفاق للسيارات والمشاة بالمحافظة، وأعمال إحلال وتجديد سور الكورنيش، بتكلفة تقديرية 145 مليون جنيه بتمويل من محافظة الإسكندرية، وإنشاء مجمع النيابات الإدارية بمنطقة سموحة بتكلفة 108.6 مليون جنيه بتمويل من هيئة النيابة الإدارية، وتنفيذ عدد من المنشآت الخدمية، بتكلفة 8 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى.



ازالة-طبقة-الاسفلت-



ازالة-طبقة-الاسفلت-من-الكورنيش-القديم



الكورنيش-القديم