رئيس جامعة قناة السويس يهنئ "سارة سمير" لفوزها بفضية أولمبياد باريس

الإسماعيلية - صبرى غانم

حققت البطلة الأولمبية سارة سمير، ابنة مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، إنجازًا غير مسبوق بفوزها بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 81 كيلو جرامًا خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العظيم، مؤكدًا أن "سارة سمير" أصبحت رمزاً للإصرار والعزيمة، حيث تمثل شجاعة المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق المستحيل.

وقال "مندور" في بيان له: "إن ما حققته "سارة سمير" ليس مجرد ميدالية، بل هو دليل على قوة الإرادة ... نحن جميعًا فخورون بأن لدينا مثل هذه البطلة التي ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية."

وأضاف " مندور": "أن الرياضة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة ، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي حققته "سارة سمير" يفتح آفاق أمام جيل كامل من الرياضيين لتحقيق أحلامهم."

كما واصل الدكتور ناصر مندور التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للرياضيين ، مؤكداً أن الألعاب الفردية شهدت إهتمام كبير خلال قيادته لوزارة الشباب والرياضة.

يُذكر أن "سارة سمير" بطلة العالم في رفع الأثقال تم تكريمها أكثر من مرة في جامعة قناة السويس الأولى في أغسطس 2016 بعد حصولها على مركز أول فى أولمبياد ريو دى جانيرو، وفوزها بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 68 كجم.

والمرة الثانية في ديسمبر 2022 في إحتفالية كبرى لتكريم رموز الرياضة في مصر نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس، والتي أهداها خلالها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس درع الجامعة تقديراً لإنجازاتها الرياضية.



تكريم سارة سمير تكريم سارة سمير



سارة سمير سارة سمير



