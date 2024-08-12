رئيس جامعة سوهاج يتفقد أول أيام المرحلة الأولى للتنسيق.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل مكتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث تابع استقبال الطلاب في اول ايام المرحلة الاولي، للإطمئنان على سير اعمال العمل، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء طارق حافظ مدير عام الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل، والمهندس محروس حارس رئيس مكتب التنسيق، والمهندس علاء الصادق نائب مدير التنسيق، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني إنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها، وتوفير أماكن مناسبة لإنتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكداً علي إن التنسيق من خلال التسجيل الإلكتروني يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب، وتعطي الفرصه الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يساهم بصورة أكبر في كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم.

وأوضح رئيس الجامعة أنه بدأت اليوم معامل الجامعة في استقبال و تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من المرحلة الأولى في الثانوية العامة بحد أدنى 371 درجة «علمي علوم» بنسبة 90.48%، و357 درجة بنسبة 87,7% علمي رياضة، و280 درجة بنسبة 68.29% أدبى، لافتًا الي أن الاختيار الموفق للكلية بداية النجاح في الحياه العملية.

ووجه النعماني خلال تفقده معامل التنسيق يتلبية كافة احتياجات طلاب الثانوية العامة أثناء مرحلة التنسيق ، بداية من دخولهم الحرم الجامعي حتي الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة رغبات الطالب، مؤكداً على أن الجامعة تسعى دائماً لتقديم كل سبل الدعم للطلاب، والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، و تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، بما ييسر على الطلاب إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهيه، متمنياً للطلاب التوفيق والاختيار الموفق للكلية التي تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم.

وقال الدكتور عبدالناصر يس أن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024 تستمر لمدة ٥ أيام، على أن تعلن النتيجة كاملة لطلاب الشعب الثلاث (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، بعد انتهاء تسجيل رغبات القبول بالكليات بحد أقصى ٣ أيام، مؤكداً على إنه تم تيسيير كافة الإجراءات وتقديم المشورة والشرح الوافي لكافة خطوات التقديم، من جانب طاقم إداري مدرب بالتعاون مع طلاب من أجل مصر للرد على كافة التساؤلات الخاصة بإستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات، وكيفية طباعة الرغبات بعد الإنتهاء من تسجيلها.

وأوضح المهندس علاء الصادق، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى بدأت اليوم الاثنين 12 أغسطس وتنتهي يوم الجمعة القادم الموافق ١٦ من نفس الشهر، مضيفًا أنه تم تزويد معامل الحاسب الآلي بمهندسين كمبيوتر وفنيين صيانة وأخصائي شئون طلاب من أكفأ العناصر المدربة، وذلك لمعاونة الطلاب في إدخال بياناتهم وإصلاح أي أعطال مفاجئة بأجهزة الحاسب الآلي.

وجدير بالذكر ان أن المعامل المركزية التي تم تخصيصها بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، هي معمل نادي التكنولوجيا "المعمل التجاري سابقا"، ومعامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري، ومعامل الحاسب الآلي بالمبنى الأكاديمي بكلية الطب، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.



جولة رئيس الجامعة بمكتب التنسيق



رئيس الجامعة مع احد الطلاب



رئيس الجامعة مع رئيس طلاب من أجل مصر



رئيس جامعة سوهاج مع مع المتطوعات بالتنسيق



رئيس جامعة سوهاج ونائبه لمكتب التنسيق



صورة تذكارية من امام مكتب التنسيق



طالبات بمكتب التنسيق



طالبة تتناقش مع رئيس الجامعة



طالبة ووالدتها بمكتب التنسيق بالجامعة



ق طلاب المرحلة الاولى



لحظة دخول رئيس الجامعة



موظفين مركز المعلومات وتنسيق الطلاب



