اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء الكندي يدعو مواطنيه إلى مغادرة لبنان

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:30 م
رئيس الوزراء الكندي يدعو مواطنيه إلى مغادرة لبنان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، الكنديين إلى مغادرة لبنان، محذرا من أن هناك خطرًا حقيقيًا لتصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.


ووسط تصاعد التوترات في المنطقة، طلب ترودو من جميع الكنديين مغادرة لبنان بينما لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الرحلات الجوية التجارية. وقال ترودو أيضًا إنه في حين تجري الاستعدادات لإجلاء الكنديين إذا ساء الوضع، فإنه يحذر من أنهم قد لا يتمكنون من إجلاء الجميع.


وقال ترودو -في تصريح صحفي في أونتاريو- "نرى أن خطر التصعيد حقيقي، والتحديات في المنطقة كبيرة. نحن نتخذ بعض الاستعدادات لنكون قادرين على الدعم في حالة تفاقم كل شيء، لكن الوضع صعب للغاية لدرجة أننا قد لا نتمكن من إخراج جميع الكنديين".







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