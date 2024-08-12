خالد البلشي: تعيين المؤقتين بالصحف القومية جزءا من أدوار الدولة المصرية

إبراهيم حسان

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن تعيين المؤقتين بالصحف جزء من أدوار الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء وكان هناك استجابة أولية حول الأمر، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع في الرؤية الشاملة بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف «البلشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: «هناك آلية جديدة نتحرك خلالها حاليا، وهي المؤتمر العام للنقابة يجمع الجميع ليتناقشوا على قضايا مهنتهم، فضلا عن التناقش حول كيفية تنفيذ توصيات مخرجات هذا المؤتمر أو النقاشات العامة التي نعمل لها»، مؤكدا على التواصل المستمر مع كل الأطراف.

وتابع: «كان هناك نقاش حول كيفية تطوير المحتوى الصحفي وإخراج صحافة قومية معبرة وضابطة للتوازن في المجتمع مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وقررنا تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين النقابة والهيئة حول هذا الأمر».

وواصل: «تقديري عندما نتوسع في الأمر سالف الذكر، ستكون اللجنة مشتركة بين جميع أطراف صناعة الصحافة بكل تنوعها واختلافتها سواء كانت الصحافة الخاصة أو القومية، وكل الأطراف الموجودة في الصحافة ومخرجاتها سواء ملاك وصحفيين ونقابة وهيئات، فضلا عن تشارك الحكومة معنا بهدف إنجاز الأمر»، مؤكدا أهمية تشارك الحكومة لكي يتم اتخاذ خطوات فعلية للأمام قفي صالخ الصحافة والدولة والمواطن.