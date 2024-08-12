خالد البلشي لـ"إكسترا نيوز": نضع رؤية مشتركة لتطوير المحتوى الصحفى

إبراهيم حسان

تحدث خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن الرؤية الشاملة بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين للارتقاء بمنظومة العمل الصحفي، قائلا إن هذه الرؤية تبدأ من تطوير المحتوى بصورة عامة، ليعبر عن كل فئات المجتمع، فضلا عن تنظيم منظومة التوزيع، كما تشمل رؤية مختلفة للصحافة المتخصصة والمحتوى الصحفي وطرق تطويره، موجها الشكر لكل من ساهم في خروج تلك الرؤية.

أضاف «البلشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: «الأمر لم يقف عند حدود الهيئة والنقابة فقط بل تدخلت أطراف مختلفة، وكانت حريصة على اتخاذ خطوة للإمام»، مشيرا إلى أهمية حصول الصحافة على مساحاتها الحقيقة كونها تمثل قوة للمجتمع والدولة المصرية بشكل عام.

وتابع: «الرؤية الشاملة تخاطب مختلف الأطراف بالصحف القومية والخاصة، والمكان الذي سيجمع الجميع هو المؤتمر العام لنقابة الصحفيين»، موضحا أن العديد من الأطراف اشتركوا في تلك الرؤية، فلم يكن الأمر مقتصرا على الهيئة الوطنية للصحافة فقط بل ضم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظرا لامتلاكها لعدد من الصحف.

وواصل: «نقدم الرؤية بشكل عام، ونحاول طرح قضيتنا وقضايا الصحافة للمجتمع، وفضلا عن وضع مسار خارطة طريق تتكامل بها كل الأدوار للعمل سويا عليها، كالهيئة الوطنية والمجلس الأعلى والصحافة بتنوعاتها المختلفة وأجهزة الدولة المعنية».