حملات لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية عن قيام حملات في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع؛ لتحصين الماشية على مستوى محافظة الدقهلية.

وأوضح بأنه قد تم تنفيذ مجموعة من الحملات في العديد من الإدارات على مستوى المحافظة شملت قرى: (نبروه، تمي الأمديد، طلخا، بلقاس، دكرنس، أجا، طلخا، السنبلاوين، ميت غمر، صهرجت الكبرى)، وما تزال الحملات مستمرة.

وأضاف بقيام حملات إرشادية؛ لتوعية المواطنين بأعراض وخطورة المرض وأهمية التحصين والتسجيل والترقيم للمواشي المحصنة.

وأشار إلى قيام حملة بنطاق مركز المنصورة، وتمي الأمديد، والسنبلاوين بعضوية الدكتور خالد عنبر، والدكتور السيد العجوز، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبالتنسيق مع مديرية تموين الدقهلية أسفرت عن تحرير 9 محاضر ذبح خارج السلخانة بإجمالي وزن 167 كجم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما تزال الحملات مستمرة؛ للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضروره تكثيف الحملات على محلات الجزار، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، تحت إشراف الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والعميد خالد دويدار، مدير مباحث الدقهلية.



تحصين الماشية بقرى الدقهلية



تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع



جانب من الحملات الإرشادية