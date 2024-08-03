تحصين 178 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية، لتحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، وتحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لتحصين 212 ألف رأس ماشية.

أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تم تحصين 178 ألف رأس ماشية، بنسبة تنفيذ 84%ْ، خلال 3 أسابيع من بدء الحملة القومية، من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، وأنه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجنة متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وقال بشار، إن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم ، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية ، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومي، ويتم استخدام سنون إستعمال مرة واحدة، لكل رأس ،ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى،مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه ،و التنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للاهميه القصوى، إضافة لحملات التوعية والتي وصلت لـ 25 حملة توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.