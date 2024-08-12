حزب الله يقصف قيادة الفرقة 146 الإسرائيلية شمال فلسطين بصواريخ الكاتيوشا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن حزب الله في لبنان، إنه استهداف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جعتون (شرق مدينة نهاريا الساحلية) بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله إن القصف يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، خصوصا بلدة معروب.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام عبرية، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نهاريا وما حولها، بعد إطلاق صواريخ تجاه المستوطنة التي تحتلها القوات الإسرائيلية.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن الدفاعات الجوية اعترضت 20 صاروخا على الأقل أطلقوا باتجاه مدينة نهاريا من لبنان.