صافرات الإنذار تدوى في مستوطنة نهاريا وما حولها بالأراضي المحتلة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نهاريا وما حولها، بعد إطلاق صواريخ تجاه المستوطنة التي تحتلها القوات الإسرائيلية.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته على مناطق عدة في غزة، في اليوم الـ311 للحرب على القطاع، في حين أعلنت كتائب القسام أن العملية التي نفذتها بمنطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية وأدت لمقتل جندي إسرائيلي، جاءت ردا على "مجزرة الفجر" في مدرسة التابعين بمدينة غزة.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، باراك رافيد، الأحد، عبر منصة "إكس" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تجهز لهجوم كبير.