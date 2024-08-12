حريق بمجمع خردة بالقنطرة البيضاء فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت منطقة القنطرة البيضاء، شرق مدينة كفر الشيخ، حريق بمجمع للخردة، بحوار الكتلة السكنية بالحي، والقريبة من نادي القنطرة الرياض، مما أدى لالتهاب الخردة المكونة من أوراق وعبوات بلاستيكية ، وبقية أنواع الخردة التي يتم تجميعها وبيعها.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من مأمور قسم أول، يفيد بنشوب حريق بمجمع خردة شرق مدينة كفر الشيخ بحي القنطرة، وهرعت للموقع 5 سيارات للدفاع المدني، لإخماد الحريق، كما هرعت عدد من سيارات الإسعاف، وتابع لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، موجها بسرعة إخماد الحريق، وتقديم تقرير له عن الحادث.

ولم يسفر الحريق أي إصابات في الأرواح، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، وعدم السماح لإمتداده للمنازل المجاورة بالحي السكني.



اخماد الحريق بمجمع الخردة بالقنطرة



جانب من اخماد الحريق