محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرصف الإنتاجى.. التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مشروع الرصف الإنتاجى بشرق مدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مكلفًا بإنهاء أعمال الرصف بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 طبقًا للمواصفات والجودة المطلوبة.

وتشهد مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف ضمنمشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، والتي يوليها محافظ كفر الشيخ، اهتماما كبيراً، باعتباره قطاعًا حيويًا، وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد انتهاء الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير، واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه كلف بالالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط في العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.