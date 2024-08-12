جامعة كفر الشيخ: مائدة نقاش لتحسين توافق خريجي الجامعة مع احتياجات سوق العمل

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مائدة مستديرة لمناقشة "تحسين توافق خريجي جامعة كفرالشيخ تخصص الثروة السمكية مع احتياجات سوق العمل"، برعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) بجامعة كفر الشيخ.

وحضر فعاليات مائدة النقاش الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور يحي زكريا عميد كلية الزراعة والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري وحضور ممثلي الجامعة الامريكية والوكالة الأمريكية، والدكتور علاء غازي مدير المركز وفريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة وبمشاركة ممثلي عدد من شركات العلف والاستزراع السمكي والصناعات السمكية بمحافظة كفر الشيخ ، وتم اللقاء بقاعة مجلس كلية الطب البيطري بالجامعة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي لطلبة الجامعة، وأن الهدف من إنطلاق هذه الفعاليات هو مواكبة مستجدات سوق العمل وتحديد التحديات التي تواجه الخريجين الجدد، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة ليصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، ان المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال قد تناولت عدة محاور هي : تقييم مدى استعداد وجاهزية خريجي الجامعة لدخول سوق العمل ومواجهة تحدياته، وتحديد المهارات والمعرفة الضرورية والمرغوبة من قبل أصحاب الأعمال في سوق العمل الحديث والمجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير خريجي جامعة كفر الشيخ، بالإضافة الى مقترحات لاستحداث البرامج المميزة والبينية والتدريب في الجامعة بناءً على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتحقيق توافق أفضل بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة لا تنفصل عن المجتمع بقطاعاته ومؤسساته المختلفة العام والخاص، وتسعى جامعة كفر الشيخ الى تخريج طالب متميز يمتلك العديد من المهارات المؤهلة لسوق العمل الحالي والمتطور دائما، ومن هنا كان الهدف من إقامة المركز الجامعي للتطوير المهني ليكون أحدث إضافة لتحقيق هذا الهدف، ولدعم الطلبة والخريجين وتحسين مهاراتهم الشخصية والمهنية وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف فضلاً عن الربط بين ما يدرسه الطالب في الحياة الأكاديمية، ومتطلبات سوق العمل مما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي بمحافظة كفر الشيخ.

وفي نهاية اللقاء تم عرض التوصيات بمشاركة السادة الحضور مسئولي الشركات وكان اهمها وضع خطط للتعاون بين الجامعة والشركات المعنية في الارتقاء بقدرات الطلاب المهنية وإكسابهم المهارات المطلوبة للتوظيف من خلال التدريب، لزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مُستدامة في المستقبل.